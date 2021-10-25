Benzine 44 kuruş zam

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 44 kuruşluk zam geleceği duyuruldu.

BENZİNE YENİ ZAM

Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8 lira 36 kuruşa yükselecek.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmiş, bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.