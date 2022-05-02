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Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 18:50
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Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.

BABASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Sevinç gözyaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA

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