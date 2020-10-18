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Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik etti

18 Ekim 2020 Pazar 21:33
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Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ederek, “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar’ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum.

KKTC ve Akdeniz Bölgesi’nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Son Güncelleme: 18.10.2020 21:36
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