Berat Albayrak: “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum”

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ederek, “Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: