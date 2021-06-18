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Berkin Elvan davasında polis memuruna hapis cezası

Berkin Elvan davasında yargılanan polis memuru Fatih Dalgalı'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

18 Haziran 2021 Cuma 16:45
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Berkin Elvan davasında polis memuruna hapis cezası

Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru Fatih Dalgalı,  olası kasıtla kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilde bulunan tutuksuz sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Berkin Elvan'ın ailesinden müdahiller anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ile Özge Elvan'ın yanı sıra taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bazı CHP, HDP ve TİP milletvekilleriyle çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etti.

Mahkeme heyeti, müdahiller, sanık ve taraf avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık Fatih Dalgalı'ya, olası kasıtla kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına verdi.

Son Güncelleme: 18.06.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
Berkin Elvan
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