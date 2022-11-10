Beş gençten biri işsiz!

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1'e yükseldi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8, kadınlarda yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISI 3,5 MİLYONA YAKIN

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu.

BEŞ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.



İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,6 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜ 34,3 MİLYONU AŞTI

İşgücü bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 35 oldu.