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Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, CHP’li Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden uzaklaştırdı. Hazinedar dışında CHP’li 2 Beşiktaş Meclis üyesinin de uzaklaştırıldığı öğrenildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 21:56
Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
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Türkiye İçişleri Bakanlığından, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, Belediye Meclisi üyesi Sipahi'nin görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmaların dikkate alındığı belirtilildi.

Belediye Meclisi üyesi Kırışgil'in ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurularak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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