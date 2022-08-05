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Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş; İstanbul Kemerburgaz'daki ofisinden çıkıp, aracıyla evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

05 Ağustos 2022 Cuma 19:35
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Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı!
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, silahlı saldırıda bacağından yaralandı. İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş'e 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken, Kemerburgaz'da silahlı saldırı düzenlendi.

Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Umut Tahir Güneş'i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edildi.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Umut Tahir Güneş'in tedavisi hemen yapıldı. İddialara göre; saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti.

SALDIRGAN ORMANLIK ALANA DOĞRU KAÇTI

Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı. 

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