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Biber gazı çıkarıp tehditler savurdu

İzmir’in Buca ilçesinde yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak ’Dağıtırım burayı’ demesi dikkat çekti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 18:42
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Biber gazı çıkarıp tehditler savurdu


Olay, Buca Şirinyer’de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada meydana geldi. Yeni açılan bir mağazanın indirimli ürünleri için izdiham çıktı. Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

BİBER GAZINI ÇIKARIP 'DAĞITIRIM BURAYI' DEDİ

Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için ’Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı’ demesi dikkat çekti. (İHA)

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