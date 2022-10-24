Bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede öldü

Kocakapı Mahallesi 1063 Sokak'taki metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. yanındaki bıçakla Askay'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.



Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Askay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, firari şüpheli İ.C'yi yakaladı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.