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Bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede öldü

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 09:20
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Bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede öldü



Kocakapı Mahallesi 1063 Sokak'taki metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. yanındaki bıçakla Askay'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Askay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, firari şüpheli İ.C'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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