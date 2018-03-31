Bilal Erdoğan'dan Macron'a: "Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek!"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 21. yüzyılın dünya için büyük değişimlere gebe olduğunu belirtti. Dünyanın bir bilinmeze doğru sürüklendiğine değinen Erdoğan, tarihte böyle dönüm noktalarına daha güçlü giren ülkelerin güçlenerek ciddi sıçramalar gerçekleştirdiğini anlattı. Türkiye'nin bu süreçte, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin öncülüğünde gümbür gümbür ilerlediğini kaydeden Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın Türkiye bu dönemecin sonunda, dünyada yeni bir dönem, istikrar sağlandığı zaman işte Türkiye bu dönemece hazırlıklı girdiği için sıçramasını, güçlenmesini çok daha farklı bir boyutta gerçekleştirecektir." diye konuştu.

Bilal Erdoğan: “Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek”

Son bir kaç yılda yaşanılanların ele alındığında 15 Temmuz'da batının tepki göstermekteki bocalamasının hatırlanması gerektiğine değinen Erdoğan, kahraman milletin hakkını veremeyen bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ne zaman demokrasi veya insan haklarından bahsedilse Tiananmen Meydanı'na tankların önünde duran adamın fotoğrafının gösterildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Yahu biz o tankların altında ezildik, ezildik. Bunu niye görmediniz? Türk milletinin kahramanlığını, demokrasi kahramanlığını, zaferini niye söyleyemediniz? Çünkü şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu FETÖ denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabii Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı'na Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti ki, buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hakim ol, Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek. Artık eski Türkiye yok."