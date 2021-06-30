Bilim Kurulu üyesi uyardı: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Delta varyantı vaka sayısının 224'e yükseldiğini açıklamıştı. Varyantın görüldüğü il sayısı da 16'dan 26'ya yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, son dönemlerde Hindistan'dan çıkan Delta varyantının özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya'da çok yayılım gösterdiğine dikkat çekti.

Akın, Türkiye'nin varyantın yaygın olduğu ülkelere bakarak erken dönemde önleyici tedbirler almaya çalıştığını söyledi.

BIONTECH'TE 2. DOZ 4 HAFTA SONRA

Prof. Dr. Levent Akın, BioNTech aşılarında birinci ve ikinci dozlar arasındaki sürenin yeniden 4 haftaya indirildiğini açıkladı.

Akın, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve insan hareketliliğinin özellikle Rusya kaynaklı olması nedeniyle bir risk değerlendirmesi yaptığını söyledi.

Aşı tedariki yeterli olduğu için aşılama süresinin 6 hafta yerine 4 haftaya çekildiğini belirten Prof. Dr. Akın, ''Böylece daha kısa sürede 2'nci doz alınarak koruma sağlanacak" diye konuştu.

''HASTANEYE YATMAYI DA AĞIR VAKALARI DA ENGELLİYOR''

Akın, 2 doz BioNTech aşısının İngiliz varyantı Alfa ve Hindistan varyantı Delta'ya karşı etkisine dikkat çekerek, "Bu konuda yayımlanmış bir bilgi var; 2 doz BioNTech aşısı olanların ister İngiliz varyantı Alfa ister Hindistan varyantı delta ile ilgili hastaneye yatma, ağır vaka oluşmasıyla ilgili etkileri aynı. Hastaneye yatmayı da ağır vakaları da engelliyor'' dedi.

DELTA VARYANTI AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, İngiltere'de yapılan çalışmalarda Delta varyantın esas yayıldığı grubun aşı olmayanlar olduğunu anlattı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde şu an yüzde 100 aşılama olmadığını belirten Akın, ''İngiltere'de yüzde 30-35 civarında aşısız grup var. Delta varyantı bu grupta hızla yayılıyor. Aşı olanlarda yok mu Delta varyantı? O da var; ama esas ağırlık aşı olmayanlarda karşısına çıktı'' şeklinde konuştu.