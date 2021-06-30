Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Delta varyantının yayıldığı grubun aşılanmayanlar olduğunu söyledi. Akın, BioNTech aşılarında birinci ve ikinci dozlar arasındaki sürenin yeniden 4 haftaya indirildiğini açıkladı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:50
353 Okunma
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Delta varyantı aşı olmayanlarda yayılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Delta varyantı vaka sayısının 224'e yükseldiğini açıklamıştı. Varyantın görüldüğü il sayısı da 16'dan 26'ya yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, son dönemlerde Hindistan'dan çıkan Delta varyantının özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya'da çok yayılım gösterdiğine dikkat çekti.

Akın, Türkiye'nin varyantın yaygın olduğu ülkelere bakarak erken dönemde önleyici tedbirler almaya çalıştığını söyledi.

BIONTECH'TE 2. DOZ 4 HAFTA SONRA

Prof. Dr. Levent Akın, BioNTech aşılarında birinci ve ikinci dozlar arasındaki sürenin yeniden 4 haftaya indirildiğini açıkladı.

Akın, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve insan hareketliliğinin özellikle Rusya kaynaklı olması nedeniyle bir risk değerlendirmesi yaptığını söyledi.

Aşı tedariki yeterli olduğu için aşılama süresinin 6 hafta yerine 4 haftaya çekildiğini belirten Prof. Dr. Akın, ''Böylece daha kısa sürede 2'nci doz alınarak koruma sağlanacak" diye konuştu.

''HASTANEYE YATMAYI DA AĞIR VAKALARI DA ENGELLİYOR''

Akın, 2 doz BioNTech aşısının İngiliz varyantı Alfa ve Hindistan varyantı Delta'ya karşı etkisine dikkat çekerek, "Bu konuda yayımlanmış bir bilgi var; 2 doz BioNTech aşısı olanların ister İngiliz varyantı Alfa ister Hindistan varyantı delta ile ilgili hastaneye yatma, ağır vaka oluşmasıyla ilgili etkileri aynı. Hastaneye yatmayı da ağır vakaları da engelliyor'' dedi.

DELTA VARYANTI AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, İngiltere'de yapılan çalışmalarda Delta varyantın esas yayıldığı grubun aşı olmayanlar olduğunu anlattı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde şu an yüzde 100 aşılama olmadığını belirten Akın, ''İngiltere'de yüzde 30-35 civarında aşısız grup var. Delta varyantı bu grupta hızla yayılıyor. Aşı olanlarda yok mu Delta varyantı? O da var; ama esas ağırlık aşı olmayanlarda karşısına çıktı'' şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavuk fiyatlarında artış sürüyor
Tavuk fiyatlarında artış sürüyor
Oyuncu Seray Kaya çocukken istismara uğradığını açıkladı
Oyuncu Seray Kaya çocukken istismara uğradığını açıkladı
Sevgilisini döven gence tekme tokat dayak
Sevgilisini döven gence tekme tokat dayak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim