Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlara kısıtlama önerisi

Bilim Kurulu, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Bu önerinin kabine toplantısında değerlendirileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı. Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi. Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı.

Kovid-19 ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin kabine toplantısında değerlendirileceği kaydedildi.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için iki doz aşı uygulama oranının yüzde 70 seviyesinde olması gerektiği belirtildi.