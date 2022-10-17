Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri tedavisi devam ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın cenazesi ikindi vaktinde Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.



Oyuncunun kardeşi Rıza Kalkavan ve Billur Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İlber Ortaylı, Hamdi Alkan, Halil Sezai, birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı.



'KALBİ DAYANAMADI'

Son süreçte yaşananları aktaran Buğra Bahadırlı, "Sonrasında bir enfeksiyon süreci başladı, kemoterapi portu kullanıyorduk. Hastaneler enfeksiyonlar açısında riskli, güçlü bakteriler ve mantarlar oluyor. Buraya, porta bir mantar yerleşmiş. Mantarın tedavisi de uzun bir süreç. Ağır bir enfeksiyon süreci yaşadı, doktorlar önlemi alarak çok kuvvetli ilaçlarla müdahale etmiş ama dirençli bir mantar olduğu için tedavi işe yaramamış. İki haftalık bir enfeksiyon sürecine girdi, vücudu çok dirençliydi, görmeliydiniz. Fakat sonunda dayanamadı, yoğun bakıma aldık, kalbi dayanamadı" ifadelerini kullandı.



Sanatçının yakın dostu Hamdi Alkan da, "Son anına kadar sokaktaki insanlar, sokak hayvanları, canları için en kötü zamanda paylaşım yapıyorsa bu onun ne kadar iyi insan olduğunu gösterir. Ben buraya onun iyi bir insan olduğunu ifa etmek için geldim. Beklemiyordu bunu, böyle bir şeyi, hayat dolu bir insandı. Başka bir şey gelişti, kanser domino gibi bir hikaye, siz onu iyileştirirken vücudunuzda başka bir şey oluyor. Çok üzüldüm, başımız sağ olsun" dedi.



İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Billur Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?



Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya geldi.

Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olan Billur Kalkavan’ın annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi vardır. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.



16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun sekreteri olarak çalıştı.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu oynadı.



1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2011 yılında reklamalrda reklamında oynadı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.



26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Sevgilisi Buğra Bahadırlı hastalık dönemlerinde ünlü oyuncuya destek oldu. Ünlü oyuncu 15 Ekim 2022’de hayatını kaybetti.