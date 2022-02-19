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Binalara en az yüzde 5 "yenilenebilir enerji" şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 10:08
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Binalara en az yüzde 5 "yenilenebilir enerji" şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gece bir yönetmelik yayımladı. Buna göre 2023'ten itibaren binalar parsel alanlarına göre kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından karşılamak zorunda olacak. 

Yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek.

Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek.

Ayrıca bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

ISI YALITIM MALZEMESİ KALINLIKLARINDA ARTIŞ YAPILACAK

Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış yapılacak.

Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek.

1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

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