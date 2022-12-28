Binalarda yeni zorunluluk! 1 Ocak'ta başlıyor...

Türkiye'nin beyan ettiği "2053 net sıfır emisyon binalar" hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilecek.

Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

PENCERELERİN ISI YALITIM DEĞERLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.