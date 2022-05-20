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Binali Yıldırım'a sürpriz tepki; "Vallahi millet perişan"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine yaptığı ziyaret sırasında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ekonominin geldiği durumdan ve artan fiyatlardan şikayet eden bir vatandaş, "Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan" diye konuştu.

20 Mayıs 2022 Cuma 16:50
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Binali Yıldırım'a sürpriz tepki; "Vallahi millet perişan"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya’nın Cihanbeyli ilçesine ziyaRette bulundu. Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

EKONOMİDEN VE YÜKSEK FİYATLARDAN ŞİKAYET ETTİ

20 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, ekonominin geldiği durumdan ve artan fiyatlardan şikayet etti.

Binali Yıldırım'a gelinen duruma bir çare bulunması için çağrıda bulunan ve sitem eden vatandaş, şu ifadeleri kullandı;

"20 YILDIR OY VERİYORUM! VALLAHİ MİLLET PERİŞAN"

"Başkanım ekonomi ekonomi… Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan"

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