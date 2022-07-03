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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı Bursa programına götüren helikopter, pilotunun rahatsızlanması dolayısıyla Bilecik’e acil iniş yaptı. Pilot Eskişehir'deki hastaneye kaldırılırken, Yıldırım ise bir süre dinlendikten sonra başka bir helikopterle Bursa'da gitti.

03 Temmuz 2022 Pazar 10:50
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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
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Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

PİLOT TEDAVİ ALTINA ALINDI

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir’e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YILDIRIM, GELEN BAŞKA BİR HELİKOPTERİ KULLANDI

Bu arada Binali Yıldırım’ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı.

Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.

Son Güncelleme: 03.07.2022 10:54
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