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Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü

TC Başbakan Binali Yıldırım'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabulünde, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, barış ve istikrarın sağlanması üzerinde duruldu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 22:22
Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü
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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın, Johnson'u kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son dönemde artan temas ve iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, barış ve istikrarın sağlanması ele alındı. Bu bağlamda Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle herhangi bir sorunu bulunmadığı, Türkiye'nin itirazının PYD/YPG gibi terör gruplarına yönelik olduğu vurgulandı.

DEAŞ ile mücadele konusundaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca Körfez'deki gelişmeler, Suriyeli göçmenler ve bunların sorunlarının aşılmasında hükümet dışı kuruluşlarla ilgili konular, PKK terör örgütüyle mücadele, Libya'ya ilişkin gelişmeler ile NATO'ya ilişkin bazı konular da masaya yatırıldı. Görüşmede Kıbrıs konusuna da özetle değinildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da bu konulardaki görüşlerini ifade etti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrara olumlu katkısına değinen Johnson, bu alanlardaki iş birliğini artırma, savunma sanayi ve teknoloji iş birliğini geliştirmek konusundaki arzusunu aktardı.

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