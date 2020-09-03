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Binali Yıldırım ve eşinin COVID-19 testi pozitif çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi corona virüse yakalandı.

03 Eylül 2020 Perşembe 14:41
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Binali Yıldırım ve eşinin COVID-19 testi pozitif çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi corona virüse yakalandı.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden Binali Yıldırım yaptı.

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım
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