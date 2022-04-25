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Binali Yıldırım, yurt dışına yerleşmek isteyen gençlere seslendi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de yaşayan gençlerin büyük çoğunluğunun yurt dışına yerleşmek istediğine dair araştırmalarla ilgili konuştu. Yıldırım "Birçok gencimiz yurt dışına gidip yerleşmek istiyormuş ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Büyüğünüz olarak söylüyorum, orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz." diye konuştu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 17:01
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Binali Yıldırım, yurt dışına yerleşmek isteyen gençlere seslendi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nce düzenlenen Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki gençlerin yurt dışına gidip yerleşmek istediklerine dair iddialarla ilgili konuşan AK Partili Yıldırım, "Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar." dedi

YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTEYEN GENÇLERE SESLENDİ

Yıldırım, insanların ve toplumların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini dile getirerek, "Bu zorlukları aşmanın yolu birlik ve beraber olmaktan geçiyor. Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Okul yıllarına ait anıların gençlerle paylaşan Yıldırım, üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğinde o günün şartlarında bu yolculuğun 3 gün sürdüğünü anlatırken, "İstanbul açık hava müzesi gibi bir şehir, dünyada içinden deniz geçen başka şehir yok. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir yer ve iki kıtayı birbirine bağlıyor. İstanbul'un meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir ama şunu unutmayalım, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün birçok ülke ve millet bu sorunu yaşıyor. Niye o insanlar akın akın bize sığınıyorlar? Hayatlarını kurtarmak için. Durup dururken kim yerinden, yurdundan, acı, tatlı anılarının olduğu toprakları bırakıp, bilinmeze göç eder? 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar bizim büyüklerimiz daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiler. Bir kısmı döndü ama çoğu yerleşik hale geldi. Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar. Entegre olabilir, kaynaşabilirler ama kimliklerini, benliklerini asla kaybetmemeliler. Bu çok önemli."

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