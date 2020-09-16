Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
"Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir."
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
"Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir."