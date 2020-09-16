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Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:53
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Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

"Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir."

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