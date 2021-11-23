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Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü

Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Binbaşı Mete Yıldırım kurtarılamayarak şehit düştü.

23 Kasım 2021 Salı 23:02
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Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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