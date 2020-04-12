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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildiği belirtildi.

12 Nisan 2020 Pazar 11:22
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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.38'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Bingöl merkez ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremBingölBingöl Deprem
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