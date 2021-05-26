BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de

Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.

Gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin açıklamanın bu akşam Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.