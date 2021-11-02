BioNTech'te 3. doz kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, yarın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağını ve BioNTech aşısı olanlara ne zaman üçüncü doz yapılacağının da belli olacağını söyledi.

''12 YAŞ ALTINA AŞI GÜNDEMDE YOK''

Koca, 12 yaş altına corona virüs aşısı yapılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

''YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM'' MESAJI

Sağlık Bakanı Koca'ya ''Vakalar artarsa okullar kapanır mı?'' sorusu da soruldu. Bakan Koca, ''Okulların pandemi nedeniyle kapalı olma ihtimali artık düşünülmemeli. Bu soru da sorulmamalı. Gerekirse tedbirler devreye girer ancak kapama olmaz'' dedi. Koca, toplumda da yeni bir kapamanın gündemde olmadığını vurguladı.