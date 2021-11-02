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Bir ayda üç kez zam geldi!

Diyarbakır'da ciğer fiyatları son bir ayda üç kez zamlandı. Kurak geçen yaz aylarının ardından kuzuların kesime gönderilmesi ve yem fiyatlarındaki artış kuzu ciğerinin kilosunu 120 liraya yükseltti. Esnaf, kentte kuzu ciğerinin lüks tüketim haline geldiğini söyledi.

02 Kasım 2021 Salı 14:59
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Bir ayda üç kez zam geldi!
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Kuraklık ciğer kebabını vurdu. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam geldi.

Diyarbakır'da ciğerin kilosu 120 liraya kadar yükselirken, kebapçılar durumdan muzdarip. Diyarbakır'da önceden günlük 5 ton kuzu ciğeri tüketilirken, şimdi tüketim 3 tona düştü.

FİYATI İKİYE KATLANDI

Diyarbakırlı kebapçılar yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm istiyor. Ciğer denince ilk akla Diyarbakır geliyor. Diyarbakır’da özellikle kurak geçen yaz mevsiminin ardından kuzu ciğeri bulmak zorlaştı.

Son bir ayda üç kez zam yapıldı. Artan yem fiyatlarına kuraklık da eklenince Diyarbakır'da kuzular erken kesime gönderildi. Son bir ayda kesim azalırken, kuzu ciğeri bulunmaz oldu. Kesime giden kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarının artışı kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı.

"ARTIK LÜKS TÜKETİM OLDU"

Ciğerin artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini belirten Diyarbakırlı ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten, "Eskiden ciğer fakir yemeği iken şimdi lüks tüketim ürünü haline geldi. Son aylarda kuraklık nedeniyle ciğer fiyatlarında hem bizi hem tüketiciyi kötü etkileyen artışlar meydana geldi.

Kuraklıkla beraber zincirleme bir artış meydana geldi ve bu yemek sektörünü kötü etkiledi. Hayvanlar düzgün beslenemedi, yapay yem devreye girdi onda da büyük artış oldu, insanlar yem almada zorluk çekti, bu da ister istemez bize yansıdı" dedi.

"PİYASADA STOKÇULAR ÇOĞALMAYA BAŞLADI"

Ciğer fiyatlarının artmasını ve kuraklığı fırsat bilen stokçukların çoğaldığını söyleyen Çelikten, "Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada, piyasanın bu kadar ani oynamasında etkili oluyorlar. Bu fırsatçılar fiyatları gün geçtikçe borsa gibi oynatmaya devam ediyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ciğer
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