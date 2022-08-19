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Bir çiftçi, ineklerinin sağlığını etkilediği gerekçesiyle 4G antenini söktü

Fransa'nın Haute-Loire bölgesinde çiftçilik yapan Frederic Sager, ineklerinin sağlığını kötü etkilediği gerekçesiyle çiftliğinin yakınındaki 4G antenini yerinden kaldırdı. Sager aynı zamanda 4g anteni nedeniyle 50 ineğinin de öldüğünü öne sürdü.

19 Ağustos 2022 Cuma 16:16
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Bir çiftçi, ineklerinin sağlığını etkilediği gerekçesiyle 4G antenini söktü


Fransız basınındaki haberlere göre, Mazeyrat d'Allier köyünde yaşayan çiftçi Frederic Sager, Danıştay'ın, 4G anteninin devre dışı bırakılması kararını reddetmesine karşı eyleme geçti.

Kendisine destek veren köy halkının bir kısmının eşliğinde anteni kaldıran Sager, tekrar kurmaya kalkanları durduracaklarını ifade etti.

"50 İNEĞİM ÖLDÜ"

Sager, çiftliğine 200 metre uzaklıkta bulunan 4G anteninin geçen yıl temmuz ayında kurulmasından bu yana ineklerinin sağlığının kötüleştiğini ve süt veriminin düştüğünü savunuyor. Çiftçi ayrıca 200 hayvanından 50'sini anten nedeniyle kaybettiğini ileri sürüyor.

Clermont-Ferrand idare mahkemesi, 23 Mayıs'ta antenin 2 aylığına faaliyet dışı bırakılarak bilirkişi çalışmasının yapılmasına karar vermiş, devlete ve işletmecilere antenin çalışmasını durdurmak için 3 ay süre tanımıştı.

Danıştay ise 17 Ağustos Çarşamba günü verdiği kararda, bölge idare mahkemesinin ciddi bir tehlikenin varlığını tanımlamadığını ve hukuki bir hata olduğunu bildirerek kararı iptal etmişti.

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