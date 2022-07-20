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Bir evden 100 yılan çıktı!

Hakkari'nin Çukurca köyünde yaşayan bir aile, 5 yıldır evlerinden eksik olmayan yılanlar nedeniyle kötü günler yaşıyor. Bu yıl evde 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen aile yetkililerden yardım bekliyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:43
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Bir evden 100 yılan çıktı!
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'nin Yüksekova ilçesi Çukurca köyünde oturan 5 kişilik aile, tek katlı toprak evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

3 çocuk annesi Ayşe Oyman, havaların ısınması ile birlikte yılanların yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz" dedi.

5 yıldır bu sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Oyman, "Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor" diye konuştu.

Komşuların yardımıyla şu ana kadar 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen Oyman yetkililerden yardım istedi.

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