Bir evden 100 yılan çıktı!

Hakkari'nin Çukurca köyünde yaşayan bir aile, 5 yıldır evlerinden eksik olmayan yılanlar nedeniyle kötü günler yaşıyor. Bu yıl evde 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen aile yetkililerden yardım bekliyor.