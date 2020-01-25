Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...

Bir köy tamamen yıkıldı

Depremden en çok zarar gören yerlerden biri Elazığ'a bağlı Çevrimtaş köyü. Ev ve ahırların tamamının yıkıldığı ya da hasar gördüğü köyde 2 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altında kalan 4 kişi de yaralandı. Yetkilerin ulaştığı köylülerin tek isteği ise hayvanlarını koyacakları çadırlar.

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:29
Bir köy tamamen yıkıldı

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik deprem kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu. Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ’a bağlı Çevrimtaş köyü. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde bütün evler ve ahırlar yıkılmış durumda. Deprem nedeniyle köyde 2 kişi yaşamanı yitirirken 4 kişi de yaralandı.

Telefonla ulaştığımız Çevrimtaş köyü Muhtarı Ramazan Alparslan arama kurtarma ekipleri ile yetkililerin köylerine ulaştığını şu anda enkaz altında kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Köydeki bütün ev ve ahırların tamamının yıkıldığını ya da hasar gördüğünü söyleyen Alparslan, “Kendimiz için bir şey istemedik ama hayvanlarımızı koyacak yerimiz yok. Hayvanlarımızı koyabileceğimiz çadırlar istedik yetkililerden. Hava çok soğuk hayvanları dışarıda tutamayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KYHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu: 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor
Soylu: 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor
Elazığ'da 6,8'lik deprem (Bölgeden ilk fotoğraflar)
Elazığ'da 6,8'lik deprem (Bölgeden ilk fotoğraflar)
Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi!
Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim