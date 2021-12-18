Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor

Gümüşhane'de yaşayan Ömer Faruk Soydaş isimli vatandaşın, çay tutkusu haberlere konu oldu.

Merkeze bağlı Yenice köyünde çiftçilik yapan Soydaş’ın günün her saatinde çay içiyor.

Evinde, köy konağında ve hayvanlarını beklemek için gittiği dağda sürekli çay içen Soydaş’ın bu halini köydeki herkes artık normal karşılıyor.

GÜNDE 7,5 SAAT ÇAY İÇİYOR

İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama şeker kullanarak içtiğini söyledi.

Köyde eşiyle birlikte yaşayan Soydaş, inşaatlarda çalıştığı dönemler ve askerde çay ocağında çalıştığı dönemde edindiği bu alışkanlığını hala sürdürdüğünü belirtti.

Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğunu dile getiren Soydaş, “Günün 24 saatinde benim için en önemli şeylerden birisi çay. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim” dedi.

Başından geçen ilginç hikayelerini anlatan Soydaş, “Bir seferinde Nazlıçayır köyüne maç izlemeye gittik. 4 demlik çay demledi, beşinciyi de demlersen içerim dedim. Bana kalkın gidin dedi. Başka bir günde bir ramazanda amcamın evine teravihten çıkıp gittik. Çay içmeye başladık, ezan okundu oruca niyetlendik. Orada yatsı ile sabah ezanı arasında 7,5 saat boyunca durmadan çay içmişiz. Ezan okunmasa yine içmeye devam edecektik” diye konuştu.

Köyde çay denilince kendisinin anıldığını ve işe gitmesi için önündeki semaveri kaçıranlar bile olduğunu dile getiren Soydaş, “Bir Erzurum şekeri ile 10 bardağa yakın çay içerim. Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı rekorum var, 7,5 saat rekorum var. Hiç iştahım yokken bir semaver çayı yalnız içtim. Bir bardak bir bardak baktım yine demlik bitmiş” ifadelerini kullandı.

"ÇAYLA BÜTÜNLEŞTİ"

Köy muhtarı Bayram Durdu ise kendisini bildi bileli Ömer Faruk Soydaş’ın çay içtiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben onu bildim bileli çay içiyor. Sohbetler olunca 100 bardağı bile aşıyor. İstediği zaman içiyor. Hayvanlara bakma sırası ondaydı gitti dağda semaveri yaktı içti. Çaya yok demez, çayla bütünleşti” diye konuştu.