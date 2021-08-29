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"Bir şans daha Asuman"

Kocaeli'de arasının bozuk olduğu kız arkadaşıyla barışmak isteyen vatandaş, son çare olarak paramotorla sahil üzerinde "Bir şans daha Asuman" pankartı açtı. Pankartı gören vatandaşlar tebessüm etti.

29 Ağustos 2021 Pazar 22:57
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"Bir şans daha Asuman"

Kocaeli'nin sahile kıyısı olan ilçeleri arasında yer alan Derince Sahil'de ilginç anlar yaşandı. Kız arkadaşıyla arası bozuk olan bir vatandaş, kendisini affettirebilmek için paramotordan "Bir şans daha Asuman" pankartı açtı.

"BİR ŞANS DAHA ASUMAN"

60 Evler Sahili'nde yaşanan olayda kız arkadaşıyla arasını düzeltmek isteyen bir vatandaş, ilginç bir yöntem izledi. Sabah erken saatlerde otomobiliyle sahile gelen vatandaş, yanında getirdiği ve üzerinde 'Bir şans daha Asuman' yazan pankartı paramotora bağladı.

UZUN SÜRE TUR ATTI

Daha sonra gökyüzüne yükselen vatandaş, kız arkadaşının pankartı görebilmesi için sahilde uzun süre tur attı. Daha sonra ise paramotordan inerek otomobiline binen vatandaş, sahilden uzaklaştı. Şahsın paramotor üzerindeki o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Gökyüzünde ilginç dakikalar! 'Bir şans daha Asuman' pankartını görenler tebessüm etti

Gökyüzünde ilginç dakikalar! Bir şans daha Asuman pankartını görenler tebessüm etti

Son Güncelleme: 29.08.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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