Kocaeli'nin sahile kıyısı olan ilçeleri arasında yer alan Derince Sahil'de ilginç anlar yaşandı. Kız arkadaşıyla arası bozuk olan bir vatandaş, kendisini affettirebilmek için paramotordan "Bir şans daha Asuman" pankartı açtı.

"BİR ŞANS DAHA ASUMAN"

60 Evler Sahili'nde yaşanan olayda kız arkadaşıyla arasını düzeltmek isteyen bir vatandaş, ilginç bir yöntem izledi. Sabah erken saatlerde otomobiliyle sahile gelen vatandaş, yanında getirdiği ve üzerinde 'Bir şans daha Asuman' yazan pankartı paramotora bağladı.

UZUN SÜRE TUR ATTI

Daha sonra gökyüzüne yükselen vatandaş, kız arkadaşının pankartı görebilmesi için sahilde uzun süre tur attı. Daha sonra ise paramotordan inerek otomobiline binen vatandaş, sahilden uzaklaştı. Şahsın paramotor üzerindeki o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.