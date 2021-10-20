'Bir şey yapmaz' denilen pitbull, burnunu kopardı

Samsun'da tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek iş insanı Arif Sehri'ye saldırırak burnunu kopardı.



Olay, geçen pazartesi günü Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürürken, caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek çıktı.

Fardina Sehri’nin korkması üzerine, köpeğin sahibi 'bir şey yapmaz, ısırmaz' uyarısında bulundu. Bunun üzerine Arif Sehri, köpeği sevmek istedi. Ancak bu sırada Sehri, pitbullun saldırısına uğradı. Sehri'nin yüzünü ısırıp burnunu koparan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.



ŞİKAYETÇİ OLDU



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Sehri'nin kopan burnunun parçaları arandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sehri, tedaviye alındı. Estetik ameliyatı olacağı günü bekleyen Sehri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

"BURNUMUN PARÇALARINI BULDUK"



Yaşadığı korku dolu anları anlatan Arif Sehri, "Eşimle beraber evden çıkıp işe gidiyorduk. Bir araba geldi ve köşede durdu. İçinde pitbull cinsi köpek vardı. Köpek bağlı değildi, tasması ve ağızlığı yoktu. Benim eşim köpekten korkuyor. Korkunca boş araziye doğru kaçtı. Ben de bunu görünce eşime bir şey yapmasın diye köpeğe doğru gittim. Köpeğin sahibi o sırada 'korkmayın bir şey yapmaz, ısırmaz' dedi.



Bunun üzerine köpeğe doğru sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı ve burnumu kopardı. O anda eşim bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Sonra acili aradık, polis de geldi. Bana burnumun parçalarının nerede olduğunu sordular, o anda anladım ki burnumun durumu çok kötü. Yerde burnumun kopan parçalarını bulduk” dedi.