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Biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, corona virüsü yendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde corona virüse yakalanan 12 çocuk sahibi Halil Topçu (92) ile eşi Elif Topçu (82), hastanede 21 gün süren tedavilerinin ardından hastalığı yenerek, sağlıklarına kavuştu. Topçu çifti, "Herkes kendine iyi baksın. Kurallara herkes harfiyen uysun" dedi.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:24
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Biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, corona virüsü yendi

İlçede yaşayan 12 çocuk sahibi Halil Topçu ve eşi Elif Topçu, 3 Aralık'ta yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayeti ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan yaşlı çift, hastanede tedaviye alındı. Bir hafta Erdemli Devlet Hastanesi’nde, ardından 2 hafta da Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı çift, hastalığını yenip, evlerine döndü.

"NEREDEN BULAŞTIĞINI BİLMİYORUM"

92 yaşında koronavirüsü yenen Halil Topçu, "Hastalığın nereden bulaştığını bilmiyorum. Rahatsızlandım ve hastaneye kaldırıldım. Daha sonra 20 gün tedavi sürecim başladı. Eşimin de testi pozitif çıkmış. İkimizde korona tedavisi gördük. Çok zor günler geçirdik. Bu hastalık çok kötü bir hastalık. İnsanı yorgun bitkin bırakıyor. Ama eşim ve ben bu hastalığa karşı direndik ve kazandık. Şimdi eşimle birlikte yeniden evimize geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkes kurallara uysun ve hastalığa karşı mücadele etsin. Bu süreçte bizlere canla başla destek olan ve sağlığımıza kavuşmamızı sağlayan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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