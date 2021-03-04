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Bitlis'te askeri helikopter kazası: 9 şehit, 4 yaralı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi bir helikopter düştü, 9 asker şehit oldu 4 asker yaralandı.

04 Mart 2021 Perşembe 17:31
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Bitlis'te askeri helikopter kazası: 9 şehit, 4 yaralı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. 

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9’u şehit oldu, 4'ü yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.  

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