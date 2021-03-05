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Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askere veda

Elazığ'da helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için tören düzenlendi. Şehit naaşları önce Ankara'ya ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

05 Mart 2021 Cuma 09:20
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Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askere veda

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

Şehit 11 asker için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit askerlerin naaşları, törenin ardından Ankara'ya uğurlanacak.

Burada düzenlenecek devlet töreninin ardından naaşlar toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

COUGAR TİPİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düşmüştü.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

MSB'den daha sonra yapılan açıklamalarda ise, kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu.

KORGENERAL ERBAŞ DA ARALARINDA

Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.

Yaralı askerler Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın (Ordu-Kabadüz) tedavileri sürüyor.

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