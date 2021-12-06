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Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira

Bayburt’ta ‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan’ın 18 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 15 santimetreye ulaştı. Aslanhan, bıyıklarının bakımına aylık bin 500 lira masraf ettiğini belirtti.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
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Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira
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Bayram Aslanhan'ın 18 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna uzattığı bıyıkları 1 metre 15 santimetreye uzunluğuna ulaştı.

Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" dedi.

MASRAFI AYLIK BİN 500 LİRA

Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. 

“Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler" şeklinde konuştu.

18 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" dedi.

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