Afganistan'daki ölü sayısının yükseldiği yönündeki haberini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi. Balkanlardaki güncel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Az sayıda elemanımız orada bulunuyor. Biz Afganistan'dan bütün ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz.