Türkiye’de şu anda Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'de 14 noktada yangın devam ediyor.

Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki yamaçlardan ve ormanlardan halen siyah dumanlar yükseliyor.

İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir itfaiye uçağı, Türkiye'nin Avrupa'dan destek talep etmesi üzerine, dün Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplere katıldı.

Reuters haber ajansı; İspanyol ve Hırvat ekiplerin yangınlara müdahalesine ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

İSPANYA'DAN DOSTLUK MESAJI

Diğer taraftan, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün Twitter'dan hesabından Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu. Uçakların Türkiye'ye gönderilmesi esnasında İspanya Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında İngiliz yazar William Shakespeare'den bir alıntı yaparak dostluk mesajı verdi ve büyük beğeni topladı:

“Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim.”