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Bizimkiler dizisinin efsane oyuncu vefat etti

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinin efsane oyuncularından tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Güzin Çorağan 79 yaşındaydı.

27 Kasım 2022 Pazar 18:55
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Bizimkiler dizisinin efsane oyuncu vefat etti



Bizimkiler dizisinin efsane isimlerinden sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.


GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği ‘Asiye Nasıl Kurtulur?’ filmiyle sinema dünyasına girdi.

1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yakın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.

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