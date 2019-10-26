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BM: 30 bin Suriyeli, Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:22
BM: 30 bin Suriyeli, Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, ülke içinde göç etmek zorunda kalan en az 30 bin Suriyelinin ülkenin kuzeydoğusunda Türk ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere döndüğünü açıkladı.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Laerke, "23 Ekim itibarıyla 61 bin 200 kişi kendi bölgelerine döndü. Bunların 32 bini Haseke'ye, 29 bini de Rakka'ya gitti. Bu kişilerin yaklaşık yarısı şu anda Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere, Tel Abyad, Ayn İsa ve Suluk'a döndü" dedi.

23 Ekim itibarıyla Suriye'nin kuzeydoğusundan ülkenin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanların sayısının 139 bini aştığını anlatan Laerke, bunların yaklaşık 87 bininin Haseke, 35 bininin Rakka ve 17 bininin Halepli olduğunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
BMSuriyeliTürk OrdusuKontrolBölgeHaberJens Laerke
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