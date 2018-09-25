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BM'den "Erdoğan-Guterres görüşmesi" açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü ve Guterres'in Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

25 Eylül 2018 Salı 09:44
BM'den "Erdoğan-Guterres görüşmesi" açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BMRecep Tayyip ErdoğanAntonio Guterres
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