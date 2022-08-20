Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da

Bakan Akar, 1 Ağustos'tan bu yana 51 geminin tahıl sevkiyatı için yola çıktığını belirterek toplamda "656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" dedi. Guterres, benzer bir işbirliğinin Rus gübresi için düzenlenmesi gerektiğine değindi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:00
59 Okunma
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmek için İstanbul'a geldi.

Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın kontrolünü sağlamak için kurulan merkeze ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar sürece ilişkin bilgi verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları; 1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için yola çıktı. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

Fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacak. Merkezimiz faaliyetlerini başarıyla yerine getirdi. 

Bakan Akar, tahıl sevkiyatının diğer konulardaki ürün ve hizmetlere vesile olmasını temenni ettiklerini söyledi. 

BM Genel Sekreteri Guterres de konuşma gerçekleştirdi. Guterres konuşmasına tahıl sevkiyatı konusundaki çabaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. 

Guterres'in açıklamalarından satır başları;

Dün Odessa'daydım, orada bir gemiye tahıl yüklenmesini izledim ve çok etkilendim. Bu ürünler ihtiyacı olan insanlara gidecek. Küresel piyasalara Rus ürünlerinin de götürülmesi gerekiyor. 2022'de gübre olmazsa 2023'te gıda olmaz. Şu anda çok uzun bir sürecin başındayız. 

Ben daha önce gübreye ve tahıla ambargo uygulamayın diye AB ve ABD'ye söyledim. 

BM Genel Sektereti Guterres, tahıl anlaşmasının yapılabileceklerin potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade etti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Cani anne, 20 günlük bebeği döverek öldürdü
Cani anne, 20 günlük bebeği döverek öldürdü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim