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Böbreğinden 1.200 taş çıkarıldı

69 yaşındaki Samet Saraç’ın böbreğinden, ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği ile sırtında açılan 1 santimetrelik delik aracılığıyla, 200 gram ağırlığında 1.200 adet taş çıkarıldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 16:17
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Böbreğinden 1.200 taş çıkarıldı
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne böbrek taşı şikayeti ile başvuran 69 yaşındaki Samet Saraç isimli vatandaş, hastanenin üroloji kliniğinde ameliyata alındı.

Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis, Op. Dr. Recep Burak Değimentepe, Dr. Burak Uysal, Dr. Safa Arslan ile Hemşire Elif Kurtay ve Hemşire Elif Bilgen tarafından ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği uygulanarak, hastanın sırt bölgesinden 1 santimetrelik delik açıldı.

Gerçekleşen ameliyatta, hastanın böbreklerinden 200 gram ağırlığında 1.200’den fazla taş çıkartıldı. Başarıyla gerçekleşen ameliyat sonrasında 3 gün gözetim altında tutulan hasta, daha sonrasında taburcu edildi.

“TÜM BÖBREĞİ TAŞLA ÇEVRİLİ HALDEYDİ”

Ameliyatta uygulanan teknik hakkında açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, şu ifadeleri kullandı:

“Böbrek taş hastalığı yaygın görülen bir hastalık. Hastalarda anatomik bozukluğa bağlı olarak veya metabolik bir problem ya da çevresel faktörlere bağlı olarak hastalarda böbrek taşı gelişiyor. Eğer farkına varılmazsa zamanla hastalarda böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor bu hastalık. Ameliyat ettiğimiz iki hastamızın da tüm böbreği taşla çevrili haldeydi. Kapalı yöntemle sırt bölgesinden 1 santimetrelik bir kesiyle girerek hastalarımızın tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz.”

“HİÇBİR AĞRIM SIZIM YOK, ÖZEL BİR AMELİYAT OLDU”

Samet Saraç ise, “200 gram taş çıkarttılar, çok iyi geçti ameliyatım. Zaten ameliyathaneye gidene kadar da moralim çok iyiydi, oradan sonra da bir sorun yok. Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu ve burada sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler, çok titizlikle yaptılar. Allah hepsinden, hastanede çalışan herkesten razı olsun.” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 27.01.2022 17:18
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