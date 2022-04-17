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Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

17 Nisan 2022 Pazar 09:23
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Bodrum'da korkutan yangın

Geçtiğimiz yaz aylarını orman yangınları ile atlatan Muğla'da havaların ısınması ile birlikte tekrar yangınlar çıkmaya başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı.

Yangına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Arazi müdahaleye engel oluyor

Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi.

Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #1


 

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #2


 

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #3


 

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #4


 

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #5

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #6

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #7


 

Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #8


 

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Bodrum da ormanlık alanda yangın çıktı #11

Son Güncelleme: 17.04.2022 09:37
Anahtar Kelimeler:
YangınBodrumTürkiyeOrman
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