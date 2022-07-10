Bodrum Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Bodrum'da ormanlık alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, söndürme çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.
10 Temmuz 2022 Pazar 17:01
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