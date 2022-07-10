Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Bodrum Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.



Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.