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Bodrum'da 200 TL'ye kadar çıkan lahmacun fiyatlarına tepki: 'Gaziantep'te 10 liraya satıyoruz'

Lahmacunun Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerinde 150-200 TL gibi fiyatlara satılması tepki çekiyor. Gaziantepli usta Mehmet Şebci, "Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL’ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz" diyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 09:46
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Bodrum'da 200 TL'ye kadar çıkan lahmacun fiyatlarına tepki: 'Gaziantep'te 10 liraya satıyoruz'

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerindeki yeme-içme fiyatlarındaki artış tepkilere yol açıyor. Gaziantepli lahmacun ustaları lahmacunun fiyatının tatil beldelerinde abartıldığını belirtiyor.

30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci yarım metre lahmacunu 10 TL'ye verdiklerini belirterek, "Bodrum ve Antalya’da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Burası Gaziantep gastronominin baş şehridir. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL’ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz" dedi.

'İnsanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır'

Antalya ve Bodrum'daki fiyatların abartılı olduğunu ifade eden Şebci, "Antalya’daki, Bodrum’daki turistlere uygulanan fiyatların abartılı olduğunu düşünüyoruz. Yani insanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır. Daha kanaatkar olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ama kazancın helal olması ve hakkaniyetli olmasından yanayız. Yaklaşık aynı maliyetlerde çalışmamıza rağmen bizim 5 katımıza 10 katımıza satıyorlar. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz. Bütün meslekteki arkadaşlarımızı helal kazanmaya, orantılı kar marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Şebci, şunları söyledi:

"En iyi lahmacun sadece bir ürünle sınırlandırılmaz. Bir zincirin halkaları gibidir. Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme ve hızlı sunum. Gevrek lahmacun ince olması önemlidir. Yani birçok faktör var. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız.

Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır. En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar. Bunu kullanırsınız. Doğru sebzelerle birkaç çeşit biberi, acı, tatlı, kırmızı ve yeşil biberi harmanladığınızda ve Antep lahmacununa sarımsak koyduğunuzda, fırında ince pişirip tabanının güzelce taş fırında pişirdiğinizde 10 üstünden 10 lahmacun elde edersiniz. Doğru malzeme doğru işçilik. Biz bütün meslekteki arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz."

Son Güncelleme: 28.06.2021 16:32
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