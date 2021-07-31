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Bodrum'daki yangında otel ve evler boşaltılıyor

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:31
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Bodrum'daki yangında otel ve evler boşaltılıyor

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yeni bir yangın çıktı.

Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evler boşaltılıyor.

Manavgat'ta günlerdir süren yangın çalışmalarında iki orman işçisi hayatını kaybetti.

Arazözde görevli 4 yangın işçisinden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si de yaralandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesine ulaştı. Bakan Koca ise "Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10" açıklamasını yaptı.
 

Son Güncelleme: 31.07.2021 17:08
Anahtar Kelimeler:
BodrumYangın
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