Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Hayvanlara yönelik şiddetin adresi bu kez Mardin oldu. Konya'da barınaktaki köpeğe yapılan kürekli vahşetin ardından bu kez de Mardin'den gelen görüntüler gündem yarattı. Kızıltepe ilçesinde yaşayan M.Y.; gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla ekipler harekete geçerken, M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.