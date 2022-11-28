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Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Hayvanlara yönelik şiddetin adresi bu kez Mardin oldu. Konya'da barınaktaki köpeğe yapılan kürekli vahşetin ardından bu kez de Mardin'den gelen görüntüler gündem yarattı. Kızıltepe ilçesinde yaşayan M.Y.; gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla ekipler harekete geçerken, M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 12:46
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Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü



Köpeğe şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, hayvana yönelik şiddet haberlerinin en sonuncusu Mardin'den geldi. Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

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