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Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti

Yalova'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş yaşamını yitirdi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:58
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Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti

Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Volkan Bozkuş’un boğazına ekmek parçası kaçtı.

Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş’un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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