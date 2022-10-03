Boğazından arı soktu, hastanede hayatını kaybetti!

Bartın'da arı alerjisi olduğu öğrenilen bir kişiyi, bahçede çalıştığı sırada boğazından arı soktu. Ambulansla hastaneye kaldırın kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.