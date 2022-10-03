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Boğazından arı soktu, hastanede hayatını kaybetti!

Bartın'da arı alerjisi olduğu öğrenilen bir kişiyi, bahçede çalıştığı sırada boğazından arı soktu. Ambulansla hastaneye kaldırın kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:05
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Boğazından arı soktu, hastanede hayatını kaybetti!



Bartın'da, 59 yaşındaki İrfan Kaz köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Bartın'a bağlı Darıören köyünde meydana geldi. Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

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